Boeing и "Антонов" подписали меморандум: о каком сотрудничестве идет речь

Соглашение открывает путь для совместной работы двух авиапроизводителей над беспилотными системами с целью поддержки оборонной промышленности Украины.

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Американская компания Boeing и украинский авиастроитель "Антонов" подписали меморандум, который может положить начало сотрудничеству в области разработки и поддержки беспилотных систем. Это партнерство направлено на укрепление оборонной промышленности Украины, пострадавшей в результате войны. Об этом 22 июля сообщили обозреватели Breaking Defense.

Представители обеих компаний на авиасалоне Фарнборо объявили о заключении предварительного соглашения, предусматривающего обучение, логистическую поддержку и обслуживание беспилотников, таких как ScanEagle от Boeing. Также в рамках сотрудничества "Антонов" может оказывать инженерную поддержку американскому гиганту.

"Мы рады продолжить сотрудничество с компанией "Антонов" для поддержки развития и экономического роста Украины. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия по поиску дополнительных возможностей для работы с украинской промышленностью", — заявил гендиректор оборонного подразделения Boeing Тед Колберт.

Историческое значение и новые перспективы

Обозреватели отмечают, что "Антонов" ранее был известен как производитель самого большого в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в первые дни войны в Украине. После российских атак на производственные объекты компания вынуждена была пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на разработке беспилотников.

Генеральный директор "Антонова" Евгений Гаврилов выразил уверенность в том, что новое соглашение будет способствовать развитию оборонной промышленности Украины.

"Это соглашение открывает совершенно новый уровень возможностей для внедрения новейших и наиболее эффективных решений — помимо возможности реализации будущих проектов с Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности", — подчеркнул он.

Также авторы материала напомнили, что это не первое сотрудничество между компаниями. В 2018 году Boeing согласился предоставить украинским специалистам детали для самолетов, которые не могли быть закуплены в России после аннексии Крыма в 2014 году. Это позволило "Антонову" возобновить производство самолетов, остановившееся из-за нехватки комплектующих.

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Напомним, 27 июня компания Boeing подтвердила завершение строительства и поставку первых двух самолетов F/A-18 Block III Super Hornet для ВМС США в рамках программы модификации (SLM).