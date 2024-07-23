Boeing і "Антонов" підписали меморандум: про яку співпрацю йдеться

Угода відкриває шлях для спільної роботи двох авіавиробників над безпілотними системами з метою підтримки оборонної промисловості України.

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Американська компанія Boeing і український авіабудівник "Антонов" підписали меморандум, який може започаткувати співпрацю в галузі розроблення та підтримки безпілотних систем. Це партнерство спрямоване на зміцнення оборонної промисловості України, яка постраждала внаслідок війни. Про це 22 липня повідомили оглядачі Breaking Defense.

Представники обох компаній на авіасалоні Фарнборо оголосили про укладення попередньої угоди, що передбачає навчання, логістичну підтримку та обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle від Boeing. Також у межах співпраці "Антонов" може надавати інженерну підтримку американському гіганту.

"Ми раді продовжити співпрацю з компанією "Антонов" для підтримки розвитку та економічного зростання України. Ця угода демонструє наші постійні зусилля з пошуку додаткових можливостей для роботи з українською промисловістю", — заявив гендиректор оборонного підрозділу Boeing Тед Колберт.

Історичне значення та нові перспективи

Оглядачі зазначають, що "Антонов" раніше був відомий як виробник найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія", знищеного в перші дні війни в Україні. Після російських атак на виробничі об'єкти компанія змушена була переглянути свої пріоритети і зосередитися на розробці безпілотників.

Генеральний директор "Антонова" Євген Гаврилов висловив упевненість у тому, що нова угода сприятиме розвитку оборонної промисловості України.

"Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найефективніших рішень — окрім можливості реалізації майбутніх проєктів із Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості", — наголосив він.

Також автори матеріалу нагадали, що це не перша співпраця між компаніями. У 2018 році Boeing погодився надати українським фахівцям деталі для літаків, які не могли бути закуплені в Росії після анексії Криму у 2014 році. Це дало змогу "Антонову" відновити виробництво літаків, яке зупинилося через брак комплектовань.

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Нагадаємо, 27 червня компанія Boeing підтвердила завершення будівництва і постачання перших двох літаків F/A-18 Block III Super Hornet для ВМС США в межах програми модифікації (SLM).