Boeing впервые поставил ВМС США истребители F/A-18 Block III Super Hornet

Модифицированные истребители получили более совершенную авионику, улучшенные системы связи и улучшенные возможности выживания. В частности, речь идет о радаре AESA и технологии Tactical Targeting Network.

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Компания Boeing 27 июня подтвердила завершение строительства и поставку первых двух самолетов F/A-18 Block III Super Hornet в рамках программы модификации (SLM). Эти самолеты были поставлены на месяц раньше срока из Сент-Луиса и на два месяца раньше срока из Сан-Антонио, превысив установленные сроки в партнерстве с ВМС США. Подробно о модификации рассказали 27 июня обозреватели Army Recognition.

Программа SLM направлена на продление срока службы истребителей F/A-18 при одновременном внедрении значительных технологических усовершенствований. Модернизация включает установку более совершенной авионики, улучшение сетевой связи и повышение возможности выживания.

Эти изменения, отметили аналитики, позволяют сохранять технологическую конкурентоспособность и продлевать срок активной службы истребителей. В рамках программы выполняются капитальные ремонты и установка новых систем, что улучшает боевые характеристики и управление ресурсами самолетов.

Особенности F/A-18 Block III Super Hornet

Истребитель F/A-18 Block III оснащен рядом передовых технологий для противодействия существующим и возникающим угрозам. Главными особенностями самолета являются:

максимальная скорость в 1,6 Маха;

установка на борт до 9 900 фунтов (4,5 тонны) для варианта E и 9 000 (4 тонны) фунтов для варианта F;

тактический многомодовый радар AESA;

технология Tactical Targeting Network и процессор сетевых систем миссий.

Модернизация проводится на заводах Boeing в Сент-Луисе и Сан-Антонио, а также в Центре готовности Юго-Западного флота ВМС в Сан-Диего. При этом в марте Boeing и Центр готовности Юго-Западного флота подписали соглашение о партнерстве для расширения сферы деятельности.

Руководитель программ F/A-18 и EA-18G капитан Майкл Беркс отметил, что эти первые поставки истребителей SLM Block III знаменуют важную веху в усилиях по обеспечению возможностей, надежности, доступности и ремонтопригодности самолетов Super Hornet.

Директор SLM компании Boeing Фэй Диксон в свою очередь подчеркнула успех в соблюдении ускоренных сроков, что доказывает эффективность стратегии модификации в течение срока службы.

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