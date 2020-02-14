"Худшее первое свидание". В США парень вместо ресторана повез девушку грабить банк

В американском штате Массачусетс осудили мужчину, который, по всем статьям, устроил худшее первое свидание на свете два года назад. Об этом пишет CNN.

Кристофер Кастилло познакомился в приложении для знакомств с девушкой и пригласил ее на первое свидание. Она была на машине и забрала парня от дома его родителей на Род-Айленде, потом они полчаса ехали в соседний штат, причем он пил вино, сидя рядом на пассажирском сидении, а потом попросил остановить у банка.

Он вышел из машины, скрылся в здании, а потом выскочил через несколько минут, сел в машину и закричал: "Гони!". Она повиновалась, но как только увидела, что их преследует полиция, остановилась и вышла из машины.

Оказалось, что Кастилло зашел в банк, вытащил пистолет и потребовал от кассира тысячу долларов, иначе ей "будет очень больно", а потом попытался скрыться при помощи своей новой подружки.

Кастилло грабит банк

Когда полиция вытаскивала его из машины, он плевался и отбивался, но потом сдался и заявил, что его пистолет не заряжен. При обыске машины копы нашли тот самый пистолет, антикварный, по словам окружного прокурора, грабитель-неудачник позаимствовал его у своего отчима. А также шапку в которых он грабил банк. Ну а в бумажнике нашли ту саму тысячу, на которую он ограбил банк.

Пара после ареста/Все фото: North Attleboro Police Department

В итоге Кастилло осудили на пять лет. Женщину, что рискнула пойти с ним на свидание, отпустили. Судья посчитал, что "худшее первое свидание" - уже достаточное наказание.

Как ранее писал Фокус:

В одном из парков Лондона спецназ задержал мужчину в балаклаве, с "автоматом" и "флагом ИГИЛ", но предполагаемый террорист оказался рэпером, который снимал клип.