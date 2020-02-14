В США раскритиковали "мюнхенские" 12 шагов по миру на Донбассе

На Мюнхенской конференции по безопасности американские, европейские и российские бывшие чиновники и эксперты предложили 12 шагов для достижения мира на Донбассе.

Но с ними не согласны другие американские и европейские бывшие дипломаты и эксперты. Заявление последних опубликовано на сайте Atlantic Council.

В заявлении несогласных говорится, что Кремль годами пытался сменить направление диалога по Украине, и Мюнхенская конференция – еще одна возможность для этого.

"Если коротко, то проблема, которую нужно решить – это агрессия РФ по отношению к Украине... Если чуть шире, то проблема в том, как убедить Москву, что у нее нет права диктовать свою политику соседям", – говорится в заявлении.

Что касается предложенных шагов, то эксперты и экс-дипломаты считают их конструктивными, но только в случае "добросовестного исполнения всеми сторонами".

При этом, несколько шагов – "проблематичны", а два из них – созвучны с предложениями Кремля.

"Что важно, в документе описывается путь решения проблемы на условиях Кремля. Возможно, так задумано для того, чтобы убедить россиян подписать этот документ", – говорится также в заявлении.

В целом, все 12 предложенных шагов выглядят следующим образом:

Шаги по безопасности:

1. восстановить Совместный центр контроля и координации (JCCC)

2. укрепить Нормандский формат, вести межвоенный диалог для урегулирования кризиса

3. расширить неограниченный доступ и свободу передвижения СММ (на Донбассе, – ред.)

Гуманитарные шаги:

4. решить проблему с пропавшими людьми

5. спланировать и реализовать инициативы по гуманитарному разминированию региона

Экономические шаги:

6. продвинуться в восстановлении Донбасса

7. изучить зоны свободной торговли

8. поддержать санкционную дорожную карту

9. решить угрозы радиационного характера

Политические шаги:

10. начать новый диалог с евро-атлантическими государствами по строительству взаимной безопасности

11. определить и поддержать сферы тесного взаимодействия между ЕС и РФ

12. начать новый национальный диалог о самоидентичности

Несогласные с предложенными мерами обращают внимание на шаги 7, 8, 11 и 12.

Так, восьмой шаг созвучен с желаниями Кремля о частичном ослаблении санкций в обмен на частичную имплементацию Минских соглашений, а двенадцатый шаг – это и вовсе вмешательство во внутренние дела Украины.

К тому же, 12-й пункт полностью отображает идею россиян о "разделенной Украине", что привел к "гражданской войне" на Донбассе.

Стоит отметить, что среди подписантов 12-ти пунктов – экс-посол Украины в США Валерий Чалый и советник секретаря СНБО Алексей Семений.

Среди несогласных – бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

Примечательно, что сейчас текст 12 шагов на сайте Мюнхенской конференции недоступен: при переходе на страницу с заявлением всплывает ошибка 404.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

В этом году она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.