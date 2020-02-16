Иран не может расшифровать черные ящики с самолета МАУ, но никому их не отдаст, – Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские специалисты не могут извлечь информацию из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ. Об этом сообщил министра в интервью NBC.

По словам Зарифа, Иране не может расшифровать "черные ящики", но также не собирается передавать из другим правительствам. Министр считает, что иранская сторона не должна передавать кому-либо найденные ящики, Зариф также подчеркнул, что большинство из погибших пассажиров самолета были иранцами или имели родственников в стране.

Согласно правилам международной авиации, Иран имеет право возглавлять расследование крушения авиалайнера, добавил Зариф. Но он подтвердил, что Ирану необходимо программное обеспечение и дополнительные знания от США или других западных стран, чтобы расшифровать информацию в "черном ящике".

"Мы обратились за помощью, почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам свое программное обеспечение? Почему не поделились опытом?", – спросил Зариф.

"Есть еще много неизвестного. Вот почему мы больше остальных хотим знать, что находится в черном ящике", – говорит министр.

Он также добавил, что на данный момент "он просто там лежит", имею в виду бортовой самописец. На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли черные ящики лежат без дела, Зариф ответил:

"Нет, нет. Мы не коснемся черного ящика без присутствия всех заинтересованных сторон", – подытожил иранский министр.

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