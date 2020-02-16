Любовь зла. В Питере мужчина сбросил в реку подругу и утонул, пытаясь ее спасти

В Санкт-Петербурге мужчина утонул в реке, пытаясь спасти подругу, которую сам же и сбросил с моста. Об этом сообщает МК.

По предварительной информации, инцидент произошел минувшей ночью, а виновник произошедшего был основательно пьян. Так, около 02:00 на набережной реки Фонтанки 63-летний гражданин Узбекистана перебросил через ограждение моста 48-летнюю знакомую.

Судя по всему, мужчина собирался подшутить над женщиной, но не смог контролировать ситуацию. Опомнившись, он попытался вытащить подругу, но в итоге прыгнул в воду сам, чтобы вытащит ее из воды.

Пострадавшую удалось привести в чувства еще до приезда скорой, она была доставлена в больницу с переохлаждением. Тело мужчины, который столкнул в воду подругу, спустя несколько часов обнаружили водолазы.

Пользователи соцсетей предполагают, что пьян был не только мужчина, но и его спутница.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали тот самый момент, когда "шутник" сбрасывает в воду женщину.

Как ранее сообщал Фокус: