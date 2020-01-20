Про любовь. Три схемы, по которым работают брачные аферисты

Мошенники, играющие на романтических чувствах потенциальной жертвы, одна из самых распространенных разновидностей воров на доверии. Желая уберечь читателей от любовных разочарований и финансовых потерь, предлагаем вашему вниманию несколько популярных схем, по которым работают брачные аферисты в Украине и соседних странах.

"Если в начале истории была большая любовь, это еще не значит, что в финале вас не попытаются обчистить"... Так после развода со второй женой пошутил Дональд Трамп, который тогда еще не был президентом Соединенных Штатов. Он рассуждал о важности добрачных соглашений и говорил об имущественных претензиях при разводе, а вовсе не о том, что возлюбленный или возлюбленная могут оказаться брачным аферистом и обокрасть вас в буквальном смысле. Но, увы, от этого тоже никто не застрахован и даже контракт не всегда спасает.

Схема первая. Сбежавшая невеста

Группа риска: обеспеченные мужчины в возрасте, заинтересованные в брачном союзе с девушкой гораздо моложе себя

События развиваются быстро. В его жизни неожиданно появляется "та самая", и хотя человек он вроде бы не импульсивный, до предложения руки и сердца дело доходит через месяц, если не меньше. Тут же находятся очень веские причины, по которым свадьбу нужно ускорить, и счастливая невеста с готовностью берется за организацию торжества. Она выбирает зал, нанимает оформителей и официантов, формирует меню. Придумывает дополнительные развлечения для гостей. Находит какие-нибудь особенные украшения для столов. За все это требуется предоплата и по умолчанию предполагается, что платит жених.

Так из множества выплат разным подрядчикам складывается внушительная сумма. Зато свадьба обещает быть роскошной. И все бы хорошо, но незадолго до радостного события невеста исчезает. На телефонные звонки и сообщения не отвечает. Ее страницы в социальных сетях удалены. Если до этого жених бывал у нее в гостях, то теперь выясняется — жилье арендовалось на короткий срок. Найти ее по месту работы или учебы тоже не удается. Как правило, раскручивая очередную жертву, девушки либо рассказывают о собственном маленьком бизнесе (настолько маленьком, что для него даже офис не нужен) либо представляются студентками. Один из потерпевших рассказал, что почти каждый будний день его молодая избранница просила приехать за ней к выходу из корпуса КИМО. Она выходила из здания, но как выяснилось позже, в списках студентов этого учебного заведения никогда не значилась.

Уже после внезапного исчезновения невесты жених узнает, что она успела отменить все заказы, сделанные к свадьбе и забрать предоплату. Собственно, деньги, возвращение подрядчикам, и становятся главным заработком мошенницы при реализации этой схемы, поэтому брачная аферистка изначально обращается только к тем, у кого возможен такой возврат и предпочитает расплачиваться наличными, чтобы деньги не вернули на счет жениха.

Почему это работает

"Прежде, чем начать реализовывать этот сценарий, мошенница всегда собирает информацию о предыдущих отношениях потенциальной жертвы, — говорит психотерапевт Елена Рыхальская. — Изучив его профили в социальных сетях, можно узнать, что за женщины у него были, и кто кого бросил. Иногда, источником таких сведений становятся знакомые, любящие поговорить о чужой личной жизни. На основании полученных данных формируется образ нужной ему женщины — полной противоположности его бывшей. В новых отношениях должен быть избыток того, чего в прошлых не доставало".

Для этой схемы критично важно, чтобы предложение о браке прозвучало быстро. Даже очень хорошая актриса не сможет долго поддерживать необходимый эмоциональный фон. Классический способ ускорить дело — неожиданное кратковременное исчезновение. Девушка не выходит на связь, чтобы мужчина успел ощутить острую нехватку тех эмоций, которые она приносила. Но появляется вновь достаточно скоро, чтобы он не успел привыкнуть к ее отсутствию. Появляется всегда с убедительным объяснением. Оказывается, что она попала в больницу, у нее украли телефон или произошло еще что-нибудь из ряда вон выходящее. "К радости от ее возвращения, как правило, примешивается страх потери в будущем и ощущение, что ее нужно беречь как зеницу ока, — говорит психотерапевт. — За этим почти сразу следует предложение". Подготовка к свадьбе сопровождается множеством эмоциональных посылов. Вот она радуется, что нашла какие-то совершенно особенные цветы, чтобы украсить зал. Вот переживает, где разместить любимую тетю, которая едет из далека и ненавидит гостиницы, наверное, нужно снять для нее квартиру. Волнуется, что музыканты, которых она хотела заказать на свадьбу, уедут чтобы выступать где-то еще, их можно переубедить заплатив заранее. "Общую сумму брачная аферистка озвучивать не будет, — подчеркивает Рыхальская. — Разобьет ее на максимальное количество мелких составляющих. Все разговоры о подготовке к свадьбе будет вести в эмоциональном ключе. От этого деловой мужчина, привыкший ко всему в жизни подходить рационально, будет чувствовать себя "на чужом поле" и не заметит тех моментов в ее поведении, которые должны были бы его насторожить".

Схема вторая. Возвращение героя

Группа риска: женщины, страдающие от ощущения одиночества

Все начинается с переписки в соцсетях. У женщины, которая уже была готова окончательно разочароваться в представителях сильного пола, появляется новый виртуальный знакомый – храбрый и мужественный участник боевых действий. У него есть эффектные фотографии в камуфляже и впечатляющие истории о войне. Дружеская переписка очень скоро переростает в романтическую. Он делает комплименты банальные, но трогательные. Например, говорит, что увидел ее и понял – она снилась ему всю жизнь или что она похожа на его маму в молодости. Максимум через неделю, как раз тогда, когда диалог достигает пика эмоциональности, появляется возможность встретиться в реальной жизни. Он приезжает в ее город. Разумеется, герою войны нужно где-то остановиться и что-то есть. Как правило, эмоционально вовлеченные женщины, даже не дожидаются просьбы, а сразу берут на себя решение этих вопросов. Потом оказывается, что есть и другие расходы, которые их бравому воину трудно покрыть самостоятельно.

Он постоянно находится рядом, от этого его эмоциональное влияние на жертву усиливается. В среднем через месяц речь заходит о крупной сумме, настолько крупной, что женщине придется влезть в долги и продать что-то для нее важное. Тут важно, что причина, по которой так срочно понадобились деньги, напрямую связана с ней, а точнее с развитием их отношений – возможностью быть вместе. Например, они собрались пожениться, и не хватает денег на свадьбу, или на покупку квартиры, в которой будет жить новая семья. Были случаи, когда герой объяснял даме сердца, что нужно выплатить отступные его жене, только так можно будет оформить развод и новый брак. Получив деньги, герой исчезает, иногда с душещипательной историей о близком друге, который погиб вчера на Донбассе, и зная об этом просто не возможно отсиживаться в тылу, но чаще исчезает вообще без объяснений. Особо настойчивые дамы, всерьез занявшиеся поисками своих пропавших воинов, зачастую выясняют, что те либо никогда в действительности не бывали в зоне ведения боевых действий, либо находились не в тех населенных пунктах и занимались совсем не теми вещами, о которых рассказывали в переписке.

Почему это работает

"Женщина становится легкой добычей для таких мошенников из-за ощущения одиночества и это не обязательно означает отсутствие мужа или любовника, та, у которой есть слабый партнер, а хочется сильного, тоже одинока, — говорит Елена Рыхальская. — Мне известны случаи, когда замужние дамы снимали квартиры для таких героев и тратили на них все свои сбережения. Все дело в эмоциональной депривации — нехватке эмоций, которую женщина ощущает уже давно. Вдруг появляется герой, проявляющий необходимые ей чувства и это становится ключом к двери ее доверия". Образ воина в этой схеме используют не без причин — он ассоциируется с сильным мужским началом, готовностью защитить женщину, не только от физических угроз, но и от других негативных явлений. В отличии от первой схемы, в этом сценарии временных исчезновений быть не должно. "Если мужчина, обрабатывающий женщину оставит жертву одну на день или два, это шанс для друзей и близких, которые хотят освободить ее от его влияния, в такой момент схему можно разрушить", — подчеркивает Рыхальская.

Схема третья. Загадочные иностранцы

Группа риска: мужчины и женщины средних лет, выросшие на постсоветском пространстве, и мечтающие жить за его пределами

На эту удочку одинаково легко попадаются мужчины и женщины, как правило, старше 35 лет, но моложе 55-ти. Известны случаи, когда жертвами схемы становились киевские пенсионерки, продававшие столичные квартиры в надежде свить семейное гнездышко за рубежом, но таких нашлось совсем немного. Мысль о том, что можно жениться на иностранке или выйти замуж за иностранца, и начать новую жизнь где-нибудь в США, Австралии, Канаде или Западной Европе, гораздо больше вдохновляет активных трудоспособных людей, которые надеются доказать свою ценность и чего-то добиться за границей. Знакомство происходит либо в Украине, либо в третьей стране (чаще всего в туристическом месте). Во втором случае после начала романа иностранец или иностранка изъявляет желание на какое-то время приехать в наши широты. В первом случае якобы из-за незнания украинских реалий человек из другой страны попадает в проблематичную ситуацию и нуждается в помощи. Брачный аферист-иностранец обращается к местной одинокой женщине, иностранка – к мужчине. Все это очень скоро превращается в серьезные отношения с перспективой брака. Настолько серьезные, что украинскую женщину, всегда считавшую неприемлемым содержать мужчину, уже не смущает то, что заграничный кавалер переезжает к ней домой и фактически живет за ее счет.

В отличии от двух предыдущих схем, в этой дело и вправду доходит до свадьбы, но только в Украине. Легализация брака в стране гражданства иностранного партнера, после которой он и она юридически станут мужем и женой, откладывается до момента совместного переезда. Дальше речь обычно заходит о продаже квартиры, дома или другого крупного объекта собственности в Украине. Предполагается, что эти деньги будут вложены в какой-то общий бизнес или будут потрачены на улучшение жилищных условий молодоженов после переезда. В любом случае о них говорят как о части семейного бюджета. Вскоре после продажи иностранец или иностранка едет в страну, куда должна переехать пара, и для удобства обращения вся сумма перечисляется на его/ее счета. Собственно, на этом история любви без государственных границ заканчивается и начинается история о сложной юридической коллизии, где украинская сторона оказывается в крайне невыгодном положении. Нормы международного частного права предполагают, что брак должен быть зарегистрирован в странах гражданства обоих супругов. Если регистрация состоялась только в Украине, значит, в своей стране иностранец/иностранка женатым/замужней не считается и взыскать сумму добровольно переданную ему/ей без всяких документально оформленных договоров практически невозможно.

Почему это работает

По мнению Елены Рыхальской жертвы этой схемы не просчитывают рисков из-за специфического отношения к идее брака с иностранным гражданином или гражданкой. В годы распада СССР такое супружество считалось решением всех проблем. "Когда на горизонте маячит перспектива подобного брака, у постсоветских женщин и мужчин возникает такое же ощущение, как если бы они выиграли в лотерею, эмоциональный фон становится настолько сильным, что рацио вообще отключается, — говорит психотерапевт. — Они оказываются в инфантильной позиции и не анализируют ситуацию. Конечно, это касается не всех, но чаще других жертвами становятся люди, которые уже не верят в государство, но все еще считают, что некая внешняя сила может все решить за них".

Три описанных сценария отъема денег объединяет то, что злоумышленников, которые их используют, почти невозможно привлечь к ответственности. Во всех случаях речь идет о добровольной передаче денег без юридически оформленных обязательств. Кроме того, у жертвы остается ложное впечатление, будто она сама виновата в случившемся, поэтому большинство пострадавших даже не обращаются в полицию.