Шторм "Дэннис" прибил к берегам Ирландии корабль-призрак из Западной Африки

К берегам Ирландии шторм "Дэннис" вынес корабль-призрак без единого человека на борту, который проделал путь в тысячи километров. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что абсолютно безлюдный корабль дрейфовал на протяжении 15 месяцев и в конце концов, был выброшен к берегам Ирландии. Грузовое судно "Alta" под флагом Танзании оставалось на плаву с тех пор, как береговая охрана США спасла команду судна в 1300 милях (2092 км) к юго-востоку от Бермудских островов в октябре 2018 года.

Береговая охрана США эвакуировала людей с судна из-за поломки на корабле и надвигающегося урагана "Лесли". Но американская сторона так и не смогла установить владельцев судна, чтобы вызвать коммерческий буксир и доставить корабль к берегу.

Так, судно было в последний раз замечено у Западной Африки. Предполагается, что корабль прошел на север мимо Испании, прошел у западного побережья Англии, прежде чем оказаться в графстве Корк.

"Такой случай бывает один на миллион. Судно прошло весь путь от африканского побережья, к западу от испанского и английского побережья и добралось до ирландского. Я никогда раньше не видел ничего подобного", – заявил ирландский спасатель Джон Тэттан.

Он также добавил, что сейчас снова предпринимаются усилия по поиску владельца судна. Представитель береговой охраны Уотерфорда сказал, что корабль не загрязняет окружающую среду, но прилив может снова отнести судно в море, где оно представляет опасность для других кораблей.

Королевский флот впервые заметил 76-метровое судно в сентябре 2019 года посреди Атлантики.

"Мы попытались установить контакт с судном, но нам никто не ответил", – сообщил тогда патрульный катер Королевского флота.

По неофициальным данным, судно могло быть захвачено и не один раз, что очень усложняет поиск его настоящего владельца.

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