Шторм "Дэннис" прибил к берегам Ирландии корабль-призрак из Западной Африки

2020-02-17 15:48:00

558 15

Судно без людей на борту проделало 15-месячное путешествие

К берегам Ирландии шторм "Дэннис" вынес корабль-призрак без единого человека на борту, который проделал путь в тысячи километров. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что абсолютно безлюдный корабль дрейфовал на протяжении 15 месяцев и в конце концов, был выброшен к берегам Ирландии. Грузовое судно "Alta" под флагом Танзании оставалось на плаву с тех пор, как береговая охрана США спасла команду судна в 1300 милях (2092 км) к юго-востоку от Бермудских островов в октябре 2018 года.

Береговая охрана США эвакуировала людей с судна из-за поломки на корабле и надвигающегося урагана "Лесли". Но американская сторона так и не смогла установить владельцев судна, чтобы вызвать коммерческий буксир и доставить корабль к берегу.

Так, судно было в последний раз замечено у Западной Африки. Предполагается, что корабль прошел на север мимо Испании, прошел у западного побережья Англии, прежде чем оказаться в графстве Корк.

Ирландия, корабль-призрак

"Такой случай бывает один на миллион. Судно прошло весь путь от африканского побережья, к западу от испанского и английского побережья и добралось до ирландского. Я никогда раньше не видел ничего подобного", – заявил ирландский спасатель Джон Тэттан.

корабль-призрак, карта, Ирландия

Он также добавил, что сейчас снова предпринимаются усилия по поиску владельца судна. Представитель береговой охраны Уотерфорда сказал, что корабль не загрязняет окружающую среду, но прилив может снова отнести судно в море, где оно представляет опасность для других кораблей.

Королевский флот впервые заметил 76-метровое судно в сентябре 2019 года посреди Атлантики.

"Мы попытались установить контакт с судном, но нам никто не ответил", – сообщил тогда патрульный катер Королевского флота.

По неофициальным данным, судно могло быть захвачено и не один раз, что очень усложняет поиск его настоящего владельца.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...