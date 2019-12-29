К берегам Японии прибило "лодку-призрак" с мертвецами на борту
2019-12-29 13:15:00
На борту были найдены тела пяти человек и еще две головы
На побережье Японии выбросило "лодку-призрак", на борту которой были обнаружены человеческие трупы. Об этом сообщает ВВС.
Лодка была выброшена на берег японского острова Садо, к северо-западу от материка. По данным местных властей, на борту были обнаружены пять трупов и две человеческие головы.
Также на сильно поврежденном судне были замечены надписи на корейском языке.
Пока полиция не может подтвердить, принадлежат ли две найденные головы трупам с лодки. Известно, что человеческий останки частично превратились в скелеты. Данный факт указывает на то, что лодка с трупами провела долгое время в море.
Чаще всего, к японским берегам прибивает "лодки-призраки" из Северной Кореи. Они обычно пусты или на их борту находятся человеческие останки. Зимой обморожение и голод являются наиболее вероятными причинами смерти экипажей.
Кроме этого, считается, что на "лодка-призраках" могут путешествовать перебежчики или шпионы из КНДР. Но в некоторых случаях, бедность заставляет северокорейцев заплывать слишком далеко в поисках рыбы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Китобойно-пассажирское судно затонуло в Конго, погибли более 30 человек. Всего на судне были 102 человека. Из них только 76 удалось спасти.
- А береговая охрана США разыскивала четверых моряков с судна у берегов Джорджии. На борту корабля находились 23 члена экипажа и лоцман. 20 человек спасены.