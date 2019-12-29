На борту были найдены тела пяти человек и еще две головы

На побережье Японии выбросило "лодку-призрак", на борту которой были обнаружены человеческие трупы. Об этом сообщает ВВС.

Лодка была выброшена на берег японского острова Садо, к северо-западу от материка. По данным местных властей, на борту были обнаружены пять трупов и две человеческие головы.

Также на сильно поврежденном судне были замечены надписи на корейском языке.

Пока полиция не может подтвердить, принадлежат ли две найденные головы трупам с лодки. Известно, что человеческий останки частично превратились в скелеты. Данный факт указывает на то, что лодка с трупами провела долгое время в море.

Чаще всего, к японским берегам прибивает "лодки-призраки" из Северной Кореи. Они обычно пусты или на их борту находятся человеческие останки. Зимой обморожение и голод являются наиболее вероятными причинами смерти экипажей.

Кроме этого, считается, что на "лодка-призраках" могут путешествовать перебежчики или шпионы из КНДР. Но в некоторых случаях, бедность заставляет северокорейцев заплывать слишком далеко в поисках рыбы.

Как ранее сообщал Фокус: