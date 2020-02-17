Носки, набедренные повязки и холодная вода: в Японии прошел традиционный "Голый фестиваль"

В японской префектуре Окаяма в ночь с 16 на 17 февраля с размахом прошел традиционный фестиваль "Хадаки Мацури", или как его еще называют – "Голый фестиваль". Об этом пишет NHK.

Фестиваль зародился еще полтысячи лет назад, когда жители местной деревни боролись за бумажные талисманы, которые разбрасывал в толпу священник местного храма Сайдайдзи (Saidaiji). Количество желающих получить талисманы росло, со временем бумажные талисманы заменили на деревянные. Считается, что счастливчик, поймавший талисман, будет удачлив весь год. А от одежды участники фестиваля избавились, чтобы не порвать ее в схватке.

Сейчас на фестиваль съезжаются со всего мира. В 2020 году участников было около десяти тысяч. Праздник прошел традиционно, сначала, мужчины, одетые лишь в набедренные повязки (fundoshi) и белые полотняные носки (tabi), купаются в холодной воде, очищаясь от грехов, бегают вокруг храма, а потом набиваются в помещение и стараются поймать счастливые деревянные палочки-талисманы с молитвами. Весь ритуал занимает два с половиной часа.

Все фото: Asahi, NHK, Mainichi

Из-за коронавируса участники фестиваля могли продезинфицировать руки перед тем, как заходить в храм, но сам праздник отменять не стали.

Как ранее писал Фокус:

Творческая команда Burning Man представила проект конструкции, которая послужит "храмом" для ежегодного фестиваля. Конструкция, которую разработали архитектор Ренцо Вербек из Колорадо и художница Сильвия Адриенна Лиссе, выглядит в форме восьмиконечной звезды. Античное название храма Эмпирей означает область за пределами физического, которая считается месторождением огня.