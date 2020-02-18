Вырос до дюжины: Евросоюз расширил "черный" список стран – налоговых нарушителей

Совет Европейского союза добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

"Эти юрисдикции не осуществили налоговые реформы, которым они обязались, в установленные сроки", – пояснено в сообщении.

При этом 16 юрисдикций реализовали все необходимые реформы раньше установленного срока и исключены из Приложения II, или "серого" списка оффшорных зон.Это: Антигуа и Барбуда, Армения, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Кабо-Верде, Острова Кука, Кюрасао, Маршалловы Острова, Черногория, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Вьетнам.

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На ноябрь 2019 года в "черном" списке налоговых юрисдикций оставались восемь стран: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Впервые список был составлен в декабре 2017 года. Его пересмотрели в марте 2019 года после анализа выполнения обязательств. В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. "С тех пор, как мы начали эту работу, 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС", – отмечают в Совете ЕС.

Следующий пересмотр списка состоится в октябре 2020 года.

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