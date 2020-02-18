Билл Гейтс разочаровал Илона Маска своим отношением к электромобилям

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью одному из YouTube-каналов похвастался недавно купленным электромобилем Porsche Taycan Turbo S, назвав его "очень, очень крутым", но раскритиковал как цены на электромобили (его авто стоит от $185 тыс.), так и то, что пробег электромобилей без подзарядки ограничен, а скорость зарядки никак не может сравниться со скоростью заправки автомобилей с бензиновым двигателем.

В целом же интервью было посвящено борьбе с изменением климата. По словам Гейтса, автомобильная промышленность является "наиболее многообещающей" в этой сфере, так как может много сделать для уменьшения выбросов. "Если нужно назвать одну компанию, которая находится в авангарде, то это, конечно, Tesla", – Билл Гейтс.

Но похвала в адрес Tesla не спасла от критики со стороны Tesla-энтузиастов. Один из них написал в Twitter: "Я разочарован, потому что многие люди, которые посмотрят это интервью, поверят Биллу и даже не будут рассматривать покупку электромобиля. Почему? Потому что Билл Гейтс – реально крутой парень!".

Под этим твитом неожиданно оставил комментарий генеральный директор Tesla Илон Маск, сомневающийся в "крутизне" Гейтса: "Все мои разговоры с Гейтсом – полное разочарование, если честно".

Агентство Bloomberg отмечает, что Маску не впервой критиковать других миллиардеров. В 2017 году он критически отозвался об основателе и руководителе Facebook Марке Цукерберге, поставив под сомнение его понимание рисков искусственного интеллекта. В 2019 году досталось Джеффу Безосу: Маск назвал его подражателем, после того как основатель Amazon начал работу над проектом спутника, который мог бы конкурировать с космической программой Маска SpaceX.

Автомобиль Porsche Taycan Turbo S

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