Без дешевой рабочей силы из Европы. Британия откажет в визах людям с низкой квалификацией

Правительство Великобритании призвало работодателей отказаться от "дешевой рабочей силы" из Европы и начать инвестировать в сохранение персонала, а также развитие технологий автоматизации. Об этом сообщает ВВС.

По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, граждане ЕС и других стран будут иметь равные права после окончания переходного периода. Но министр подчеркнула, что новая иммиграционная система должна привлекать в Британию "самых умных и лучших".

Пател заявила, что правительство хочет "поощрять людей с нужными талантами" и "снижать уровень людей, приезжающих в Великобританию с низкими навыками". Она добавила, что система "обеспечит в будущем высококвалифицированную и высокопроизводительную экономику".

Так, правительство собирается не только сократить общую миграцию в страну, но и создать иммиграционную систему, основанную на баллах. Согласно этой системе, иностранные работники будут оцениваться по критериям, среди которых знание английского языка, квалификация, предполагаемый оклад и желание работать в секторах с дефицитом рабочей силы.

В общей сложности иммигрантам нужно будет набрать 70 баллов, чтобы получить возможность работать в стране. Но в правительстве подчеркнули, что не будут создавать отдельной программы для низкоквалифицированных работников, побуждая предприятия "адаптироваться и приспосабливаться".

"Важно, чтобы работодатели отказались от использования иммиграционной системы Великобритании в качестве альтернативы инвестициям для удержания персонала, повышения производительности труда и более широких инвестиций в технологии и автоматизацию", – говорится в заявлении правительства.

Королевский колледж медсестринского дела уже выразил обеспокоенность тем, что планы правительства "не отвечают потребностям населения в области здравоохранения и ухода", эксперты утверждают, что такое решение "означает абсолютную катастрофу для сектора здравоохранения".

Глава Национального союза фермеров Великобритании Минетт Баттерс также выразила серьезную обеспокоенность по поводу "неспособности правительства учесть британские потребности в продовольствии и сельском хозяйстве".

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