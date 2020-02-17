"Разорвут друг друга на части". Франция дала прогноз по торговым переговорам ЕС и Британии

Глава МД Франции считает, что стороны не подпишут соглашение к концу года

Франция посоветовала Великобритании готовиться к ожесточенной борьбе с ЕС на торговых переговорах после Brexit. Об этом сообщает ВВС.

Так, глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предсказал, что обе стороны "разорвут друг друга на части", стремясь получить преимущество в переговорах. Он также подчеркнул, что Великобритании будет трудно достичь намеченной цели заключить соглашение о свободной торговле с ЕС к концу 2020 года.

Ранее британское правительство заявило, что хочет заключить сделку, основанную на "дружественном сотрудничестве между суверенно равными" сторонами. Великобритания хочет от ЕС торговой сделки, какая была заключена между Европой и Канадой в 2016 году, но Британия не собирается подчиняться законам ЕС с 2021 года.

Переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании начнутся в следующем месяце, как только 27 членов Евросоюза согласуют переговорный мандат блока.

По словам главы МИД Франции, пока обе стороны находятся далеко друг от друга по ряду вопросов.

"Я думаю, что по торговым вопросам и механизму будущих отношений, которые мы собираемся обсудить, мы будем разрывать друг друга на части. Но это и есть переговоры, в которых каждый будет защищать свои интересы", – заявил Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции далеко не первый чиновник, который пророчит предстоящим переговорам сложное будущее. Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье подвергли сомнению решимость премьера Великобритании Бориса Джонсона заключить всеобъемлющее соглашение к концу года.

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