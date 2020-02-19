Эрдоган: Договориться с РФ не получилось, военная операция в Идлибе – вопрос времени

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Об этом сообщает Al Jazeera.

Россия, которая поддерживает сирийского президента Башара Асада, не поддержала требования Турции, чтобы Дамаск до конца месяца отвел свои войска за линию турецких военных постов. В настоящее время сирийские войска ведут наступление на последний большой повстанческий анклав страны.

"Операция в Идлибе неизбежна. Мы начали отсчет, мы делаем окончательное предупреждение", – сказал Эрдоган перед парламентариями своей партии в парламенте.

В ответ на это, Россия заявила, что любое наступление Турции на сирийские силы в Идлибе было бы "наихудшим сценарием".

"Если мы говорим об операции против законных властей Сирийской республики и вооруженных сил Сирийской республики, то это, конечно, худший сценарий", – сказал пресс-секретврь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия и Турция будут и дальше поддерживать контакты, чтобы предотвратить напряженность.

Турецкий лидер заявил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

США ввели санкции против Турции в ответ на ее военную операцию в Сирии.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.