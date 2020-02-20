Генпрокурор Хорватии объявил себя масоном и подал в отставку

Генеральный прокурор Хорватии Дражен Еленич подал в отставку после того, как признал свою принадлежность к масонской ложе и призывов премьер-министра Андрея Пленковича покинуть пост.

Об этом сообщает местный телеканал HRT.

"С первого и до сегодняшнего дня я выполнял обязанности Генерального прокурора Республики Хорватии с гордостью, преданностью, профессионализмом и честностью, руководствуясь в своей работе исключительно Конституцией и законами Республики Хорватии, обеспечивающих независимость Государственной прокуратуры", – заявил Еленич.

Он также заявил, что членство в масонской организации является законным, так как это официальное объединение.

"И это никоим образом не повлияло на выполнение моих обязанностей, но инсинуации в такой степени препятствовали продолжению исполнения обязанностей Генерального прокурора Республики Хорватии, это практически стало невозможным. В то же время, стараясь не переносить это бремя на всю государственную прокуратуру, я считаю, что в сложившихся обстоятельствах, это является единственным моральным и ответственным решением", – сказал Еленич.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что членство в ассоциации масонов государственным служащим ставит под сомнение объективность и лояльность.

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