"Как зомби-апокалипсис". Города в Южной Корее начали пустеть из-за роста зараженных коронавирусом

В городе Тэгу, четвертом по величине в Южной Корее, опустели улицы и закрылись магазины из-за вспышки коронавируса на местном уровне. Об этом сообщает Reuters.

Паника распространилась по городу с населением 2,5 млн человек после того, как в Тэгу был зафиксирован случай массового заражения COVID-19 в местной церкви.

"Как будто кто-то сбросил бомбу в центре города. Это похоже на зомби-апокалипсис. Даже улица Донсон-но – самый многолюдный центр города, пустует", – рассказал 28-летний местный житель Ким Кын-Ву.

Он также сообщил, что в местных магазинах не осталось масок для лица.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 20 февраля, сообщил о новых 53 случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее количество инфицированных в стране выросло до 104 человек.

Из этого общего количества 70% пациентов находятся в Тэгу или поблизости, и большинство из горожан контактировали с одной зараженной 61-летней женщиной, известной как "Пациент 31", которая посещала местную церковь. В KCDC охарактеризовали произошедшее как "случай супер-распространения".

В Южной Корее также сообщили о первой смерти больного коронавирусом, правда, окончательную причину летального исхода еще не выяснили. Известно, что умерший был одним из 13 заразившихся в больнице рядом с Тэгу. Представители сферы здравоохранения заявили, что они выясняют, существует ли связь между вспышкой в церкви и больнице.

На данный момент больница временно закрыта, а около 600 сотрудников и пациентов проверяются на наличие вируса.

Мэр Тэгу Квон Юнг-Джин посоветовал жителям оставаться дома, предупредив о возможном росте количество зараженных.

"Мы находимся в беспрецедентном кризисе", – заявил мэр города.

По словам Квона, примерено у еще 90 человек из 1 тыс. прихожан церкви были обнаружены симптомы коронавируса.

"Мы планируем проверить всех прихожан в этой церкви и просить их оставаться дома в изоляции от своих семей", – подытожил мэр.

Церковь в центре вспышки является филиалом Церковь Иисуса Синчхонджи, религиозного движения, основанного в 1984 году. Некоторые пользователи в соцсетях пишут, что во время служб прихожане сидят на полу рядом с друг другом, увеличивая риск заразиться.

Глава церкви уже закрыл храм в Тэгу и дал указание, чтобы службы в стране проводились онлайн или индивидуально на дому.

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