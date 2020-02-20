"Как зомби-апокалипсис". Города в Южной Корее начали пустеть из-за роста зараженных коронавирусом
В городе Тэгу, четвертом по величине в Южной Корее, опустели улицы и закрылись магазины из-за вспышки коронавируса на местном уровне. Об этом сообщает Reuters.
Паника распространилась по городу с населением 2,5 млн человек после того, как в Тэгу был зафиксирован случай массового заражения COVID-19 в местной церкви.
"Как будто кто-то сбросил бомбу в центре города. Это похоже на зомби-апокалипсис. Даже улица Донсон-но – самый многолюдный центр города, пустует", – рассказал 28-летний местный житель Ким Кын-Ву.
Он также сообщил, что в местных магазинах не осталось масок для лица.
Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в четверг, 20 февраля, сообщил о новых 53 случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее количество инфицированных в стране выросло до 104 человек.
Из этого общего количества 70% пациентов находятся в Тэгу или поблизости, и большинство из горожан контактировали с одной зараженной 61-летней женщиной, известной как "Пациент 31", которая посещала местную церковь. В KCDC охарактеризовали произошедшее как "случай супер-распространения".
В Южной Корее также сообщили о первой смерти больного коронавирусом, правда, окончательную причину летального исхода еще не выяснили. Известно, что умерший был одним из 13 заразившихся в больнице рядом с Тэгу. Представители сферы здравоохранения заявили, что они выясняют, существует ли связь между вспышкой в церкви и больнице.
На данный момент больница временно закрыта, а около 600 сотрудников и пациентов проверяются на наличие вируса.
Мэр Тэгу Квон Юнг-Джин посоветовал жителям оставаться дома, предупредив о возможном росте количество зараженных.
"Мы находимся в беспрецедентном кризисе", – заявил мэр города.
По словам Квона, примерено у еще 90 человек из 1 тыс. прихожан церкви были обнаружены симптомы коронавируса.
"Мы планируем проверить всех прихожан в этой церкви и просить их оставаться дома в изоляции от своих семей", – подытожил мэр.
Церковь в центре вспышки является филиалом Церковь Иисуса Синчхонджи, религиозного движения, основанного в 1984 году. Некоторые пользователи в соцсетях пишут, что во время служб прихожане сидят на полу рядом с друг другом, увеличивая риск заразиться.
Глава церкви уже закрыл храм в Тэгу и дал указание, чтобы службы в стране проводились онлайн или индивидуально на дому.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.