"Вырезать, копировать, вставить". Умер изобретатель, упростивший рабочий день всему человечеству

В США в возрасте 74 лет скончался специалист по информатике и изобретатель Ларри Теслер, который прославился изобретением функций cut ("вырезать"), copy ("копировать") и paste ("вставить") в компьютерных интерфейсах.

"Благодаря ему ваш рабочий день стал проще", – написала в Twitter компания Xerox, где начинал карьеру Теслер.

Он пришел в Кремниевую долину в начале 1960-х и начал специализироваться на дизайне интерфейса. С 1973 по 1980 год Теслер работал в Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Придуманная им операции впервые были использована в 1973-1976 годах во время работы над языком программирования Smalltalk-76.

В 1979 году Теслера попросили провести экскурсию для Стива Джобса и нескольких других сотрудников Apple, которых интересовала работа компьютера Xerox, на котором уже были окна, вкладки, иконки, всплывающие меню и другое.

Вскоре Джобс переманил Теслера к себе в компанию. В Apple Теслер проработал с 1980 по 1997 годы, дойдя до должности вице-президента. После ухода из Apple Теслер запустил стартап в сфере образования Stagecast, был вице-президентом в Amazon и Yahoo, а в последние годы был консультантом-фрилансером.

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