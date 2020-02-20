Бренд Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд, – WSJ

Компания L Brands (Limited Brands) продаст частной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Исходя из параметров сделки, бренд оценили в $1,1 млрд.

Ожидается, что Sycamore Partners купит 55% акций Victoria’s Secret. Оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию, сохранив за ней бренд Pink. Сама L Brands будет заниматься только сетью Bath & Body Works.

82-летний Лесли Векснер, возглавляющий L Brands уже более 50 лет, покинет пост генерального директора и председателя совета директоров компании. Но он планирует остаться в совете директоров L Brands и сохранить свою долю в компании (у него около 17% акций).

Инвесткомпания Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации (Nine West, Talbots, Hot Topic).

Динамика курса акций L Brands

Акции L Brands в прошлом году подешевели на 29%. Капитализация компании сейчас $5,6 млрд, а в 2015 году она составляла рекордные для компании $29 млрд.

В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital, купивший небольшой пакет акций L Brands, предложил рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath&Body Works и Victoria's Secret. Он раскритиковал деятельность компании и поставил под сомнение независимость ее правления.

В ноябре прошлого года L Brands объявила об отмене ежегодного шоу Victoria's Secret Fashion. Традиционный показ белья был отменен впервые за 25 лет. Компания объяснила свое решение тем, что ей нужно провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа.

Векслер основал L Brands и неизменно управляет ею почти 50 лет. Он купил Victoria's Secret за $1 млн в 1982 году, тогда это была небольшая сеть магазинов нижнего белья в Сан-Франциско.

Как ранее сообщал Фокус: