Российский суд приговорил Гриценко к 6 годам тюрьмы за "призывы к терроризму"

Второй западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

Прокурор запросил для Гриценко 9 лет содержания под стражей и запрета ему размещать материалы в сети на протяжении 4 лет после освобождения. Адвокаты настаивали на оправдании украинского экс-чиновника.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – огласил приговор судья Даниил Логачев.

Следком РФ утверждал, что причастность Гриценко к совершению такого преступления "подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе – заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дела".

Также сообщается, что рассмотрение дела проходило в три заседания. Экстрагировать Гриценко не могут согласно нормам украинского и международного законодательства.

Анатолия Гриценко обвиняли в "призывах к терроризму" из-за сделанных ним высказываний в 2014 и 2017 годах.

По версии российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь в Украине, публично выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока.

В июле 2017 года в эфире "112 Украина" комментируя подрыв в Киеве автомобиля, в котором погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, Гриценко возложил ответственность за это на Москву и заявил о необходимости ответить на "демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров". По его словам, на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей "в Таганроге или Москве".

"Противник остановится тогда, когда он поймет, что потери для него неприемлемы. Вот сейчас раненые и убитые идут в украинские семьи, а они должны идти и в российские семьи тоже. И если взрывают полотно железнодорожное и пускают под откос наши поезда, то так же российские поезда с боевой техникой, которую подтягивают, должны идти под откос. Значит нужно действовать на территории Российской Федерации. Война – так война всеми доступными средствами", – говорил Гриценко в эфире телеканала "1+1".

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле 2019 года Гриценко был заочно объявлен в розыск, а в апреле 2019 года – заочно арестован российскими следственными органами.