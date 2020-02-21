Плавучий космодром "Морской старт" уплывет из США в Россию
Стартовую платформу плавучего космодрома "Морской старт" перевезут из США в Россию. Для этого в американский порт Лонг-Бич на Западном побережье США прибыло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое погрузили стартовую платформу. Это следует из данных портала Vesselfinder, отслеживающего движение судов.
Платформу планируется перебазировать на Славянский судоремонтный завод под Владивостоком.
Судно Xin Guang Hua без груза и с погруженной на него стартовой платформой (на фото).
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