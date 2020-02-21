Коронавирус и мировые авиаперевозки: ожидается первое за 11 лет падение спроса

Установленные в разных странах ограничение на авиаперевозки из-за угрозы распространения коронавируса приведут к сокращению мирового пассажиропотока в 2020 году, хотя ранее прогнозировался его рост. Такой вывод сделан в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно прогнозу, мировой объем перевозок, измеряемый в пассажиро-километрах (RPK) упадет на 4,7%, что станет первым снижением общего пассажиропотока со времен финансового кризиса 2008–2009 годов. В ассоциации заявляют, что это приведет к тому, что авиакомпании потеряют $29,3 млрд. "Снижение стоимости топлива может помочь компенсировать некоторые денежные потери. Но в целом это будет очень трудный год для авиакомпаний", – считает глава IATA Александр де Жюньяк.

На 13% сократится пассажиропоток у авиакомпаний, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в результате они потеряют около $27,8 млрд. При этом Китай лишится $12,8 млрд только на внутренних перевозках.

Для прогноза IATA использовала сценарий, согласно которому экономическое влияние нового коронавируса будет похоже на то, к чему привела вспышка SARS в 2002–2003 годах. Тогда случился резкий спад показателей, продлившийся шесть месяцев, но затем последовал быстрый рост. Из-за SARS авиакомпании Азиатско-Тихоокеанского региона потеряли 5,1% пассажиропотока.

Также при прогнозировании считалось, что вспышка коронавируса останется главным образом в пределах Китая. Если же эпидемия распространится более широко на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, то и воздействие на авиакомпании из других регионов будет более значительным.

Темпы изменения мирового пассажиропотока и ВВП

В 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужит на 500 тыс. пассажиров меньше, чем в 2019-ом. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин. Причина сокращения – уменьшение авиакомпаниями частоты полетов. "Обслужим 14,7–14,8 млн пассажиров", – сказал руководитель.

Как ранее сообщал Фокус: