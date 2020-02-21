В Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом

В провинции Сычуань врачи зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом.

Об этом пишет The Beijing News.

Больным оказался мужчина из города Ченду. Ему удалось выздороветь, но уже спустя 10 дней он второй раз "подцепил" вирус.

Сейчас больной находится в больнице, под присмотром врачей.

Также известно, что мужчина и его семья находились под строгим домашним карантином и не выходили из дома еще с 10 февраля. В то же время, заражены ли его близкие, пока не ясно.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.