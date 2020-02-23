Коронавирус в Италии: показ моды без зрителей, перенос матчей и закрытие карнавала

В Италии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 132. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли на пресс-конференции в Риме, передает агентство Agenzia Italia.

"Всего у нас 132 человека с положительным результатом коронавируса. Среди них два человека умерли и один выздоровел, — заявил он.

Больше всего случаев заболевания (89) зафиксировано в Ломбардии. На втором месте регион Венето (24 человека). Также 9 случае подтверждены в Эмилии-Романье, 6 — в Пьемонте и 2 — в Лацио. Госпитализированы 54 человека.

Еще вчера вечером правительство Италии приняло декрет о борьбе с коронавирусом китайскими методами. Изолированы 11 муниципалитетов с населением в 50 тыс. человек. Также по всей стране ограничиваются массовые мероприятия.

В Ломбардии и Венето принято решение закрыть школы и университеты. В Венеции решили досрочно отменить ежегодный карнавал (он начался 8 февраля и должен был закончиться 25 февраля).

В Милане на неделе моде решили провести показ коллекции Джорджио Армани при пустом зале. Модели в нарядах пройдут по подиуму, а все действо будет доступно в стримминговом режиме на сайтах бренда Armani, Facebook и в Instargamm.

Из-за вспышки коронавируса на неопределенный срок перенесли три футбольных матча Серии А, которые должны были пройти в городах на севере страны: "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" — "Сассуоло" и "Верона" — "Кальяри".

Напомним, количество заболевших в Италии начало стремительно расти в пятницу, 21 февраля. На данный момент по количеству заболевших Италия вышла на четвертое место в мире после Китая, Японии и Южной Кореи.

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