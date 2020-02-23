Южная Корея установила максимальный уровень опасности из-за коронавируса

В Южной Корее повысили уровень опасности из-за вспышки коронавируса до максимального. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято из-за растущего числа заразившихся, а также двух зафиксированных смертей. Новые случаи заражения в стране связаны с приходом одной из церквей, которую посещала заразившаяся местная жительница.

Число инфицированных коронавирусом в субботу выросло на 169 человек, достигнув в общем 602 инфицированных.

"Южная Корея повысила уровень опасности из-за заболевания до самого высокого уровня в воскресенье после вспышки коронавируса, что привело к еще двум смертям. Повышение уровня опасности заставляет правительство направлять дополнительные ресурсы в город Тэгу и округа Чонгдо, которые в пятницу были определены зонами особой осторожности", – указано в сообщении.

Максимальный уровень опасности, введенный в стране, даст возможность запрещать общественные собрания и закрывать школы. В последний раз подобные меры принимались 11 лет назад, когда бушевала вспышка гриппа H1N1..

В это же время, в Китае сообщают о снижении числа новых заражений коронавирусом с 889 днем ранее до 397 человек.

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