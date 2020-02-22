Из-за коронавируса Samsung приостановил производство смартфонов на заводе в Южной Корее

На заводе в городе Гуми находятся две производственные линии компании

Компания Samsung Electronics Co. приостановила работу на заводе в городе Гуми, Южная Корея, после того, как у одного из работников подтвердился диагноз заражения коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, приостановка продлится до утра понедельника, чтобы предотвратить распространение вируса.

Читайте также: Samsung представил линейку флагманских Galaxy S20 с рекордной кратностью приближения

На заводе в Гуми Samsung производит смартфоны. Там находятся две производственные линии.

Около половины своего производства смартфонов компания уже переместила во Вьетнам, но некоторые модели по прежнему выпускаются в южнокорейском городе.

Остановка производства на заводе в Гуми может негативно повлиять на производство высококлассных моделей Samsung, в том числе складной Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.

В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.