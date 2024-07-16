Как повысить производительность и увеличить срок службы батареи смартфона: инструкция

Телефоны Samsung Galaxy имеют несколько функций, позволяющих экономить заряд аккумулятора. Как ими воспользоваться, узнаете из этого материала.

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Владельцы Samsung Galaxy могут воспользоваться встроенной функцией, которая оптимизирует работу устройства и экономит заряд батареи. О том, как это сделать рассказло издание Тhe Sun.

Смартфоны Galaxy обладают инструментом под названием Device Care, который обеспечивает быстрый доступ к проверке заряда батареи, объема памяти и настроек безопасности. Device Care также может запускать оптимизацию для выявления приложений, потребляющих слишком много энергии, удаления ненужных файлов и закрытия приложений, работающих в фоновом режиме.

Выполнить проверку можно и самостоятельно, зайдя в "Настройки" и нажав "Уход за устройством" — "Оптимизировать сейчас", после чего будет проведена диагностика. Эта функция выставит оценку по 100-балльной шкале: чем выше оценка, тем лучше оптимизировано устройство.

Можно также запланировать автоматическую оптимизацию смартфона один раз в день. Перейдя в раздел "Уход за устройством", коснитесь трех точек и выберите "Дополнительно". Переключите ползунок, чтобы активировать "Автооптимизацию".

Вы можете проверить расход заряда батареи, чтобы узнать, какие приложения потребляют больше всего энергии, и установить другой режим питания, чтобы экономить энергию в течение дня. В разделе "Уход за устройством" нажмите "Батарея", затем "Использование батареи", чтобы просмотреть сводку. Вернитесь в меню "Батарея" и выберите "Режим питания", чтобы настроить параметры устройства.

Режим "Высокая производительность" обеспечивает максимальную яркость и разрешение экрана и, в свою очередь, расходует больше всего заряда батареи. По словам производителя, настройка "Оптимизированный" обеспечивает рекомендуемый Samsung баланс производительности и времени автономной работы. Режим адаптивного энергосбережения наиболее адаптивен, так как подстраивается под пользовательские особенности использования смартфонв.

Контролировать, какие приложения работают в фоновом режиме, когда они не используются тоже довольно просто. Перейдите в меню "Батарея" и выберите "Управление питанием приложения", чтобы просмотреть предварительно запрограммированные настройки. Адаптивный режим батареи ограничит использование батареи для приложений, которые вы используете нечасто. Пользователи могут переводить определенные приложения в спящий режим после того, как они какое-то время не использовались, и запрещать перевод других в спящий режим. Существует даже возможность установить "приложения для глубокого сна", которые никогда не будут работать в фоновом режиме и будут работать только тогда, когда вы их открываете.

Samsung также предоставляет простой способ освободить место для хранения данных, удалив редко используемые приложения и ненужные документы всего за несколько нажатий. Перейдите в "Хранилище" в разделе "Уход за устройством" и отсканируйте доступные категории, включая "Документы" и "Изображения". Выберите элементы, которые хотите удалить, и дважды нажмите "Удалить", когда будет предложено подтвердить.

Если фоновая активность приложений замедляет работу вашего устройства, вы можете быстро освободить память. Нажмите "Память" в разделе "Уход за устройством" и нажмите "Очистить сейчас". Если вы хотите исключить какие-либо приложения из цикла очистки, вы можете удалить их вручную перед этим шагом.

Оптимизируйте производительность, активировав автоматические настройки в разделе "Дополнительно" раздела "Уход за устройством". Вы можете перезагрузить телефон в определенное время, оптимизировать настройки, когда вы его не используете, для экономии заряда аккумулятора, а также автоматически запускать проверку телефона один раз в день.

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