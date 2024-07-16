Як підвищити продуктивність і збільшити термін служби батареї смартфона: інструкція

Телефони Samsung Galaxy мають кілька функцій, що дають змогу економити заряд акумулятора. Як ними скористатися, дізнаєтеся з цього матеріалу.

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Власники Samsung Galaxy можуть скористатися вбудованою функцією, яка оптимізує роботу пристрою та економить заряд батареї. Про те, як це зробити розповіло видання Тhe Sun.

Смартфони Galaxy мають інструмент під назвою Device Care, який забезпечує швидкий доступ до перевірки заряду батареї, обсягу пам'яті та налаштувань безпеки. Device Care також може запускати оптимізацію для виявлення додатків, які споживають занадто багато енергії, видалення непотрібних файлів і закриття додатків, що працюють у фоновому режимі.

Виконати перевірку можна і самостійно, зайшовши в "Налаштування" і натиснувши "Догляд за пристроєм" — "Оптимізувати зараз", після чого буде проведено діагностику. Ця функція виставить оцінку за 100-бальною шкалою: що вища оцінка, то краще оптимізовано пристрій.

Можна також запланувати автоматичну оптимізацію смартфона один раз на день. Перейшовши в розділ "Догляд за пристроєм", торкніться трьох точок і виберіть "Додатково". Переведіть повзунок, щоб активувати "Автооптимізацію".

Ви можете перевірити витрату заряду батареї, щоб дізнатися, які додатки споживають найбільше енергії, і встановити інший режим живлення, щоб економити енергію протягом дня. У розділі "Догляд за пристроєм" натисніть "Батарея", потім "Використання батареї", щоб переглянути зведення. Поверніться в меню "Батарея" і виберіть "Режим живлення", щоб налаштувати параметри пристрою.

Режим "Висока продуктивність" забезпечує максимальну яскравість і роздільну здатність екрана і своєю чергою витрачає найбільше заряду батареї. За словами виробника, налаштування "Оптимізований" забезпечує рекомендований Samsung баланс продуктивності та часу автономної роботи. Режим адаптивного енергозбереження найбільш адаптивний, оскільки підлаштовується під користувацькі особливості використання смартфона.

Контролювати, які додатки працюють у фоновому режимі, коли вони не використовуються, теж досить просто. Перейдіть у меню "Батарея" і виберіть "Керування живленням програми", щоб переглянути попередньо запрограмовані налаштування. Адаптивний режим батареї обмежить використання батареї для додатків, які ви використовуєте нечасто. Користувачі можуть переводити певні додатки в сплячий режим після того, як вони якийсь час не використовувалися, і забороняти переведення інших у сплячий режим. Існує навіть можливість встановити "додатки для глибокого сну", які ніколи не працюватимуть у фоновому режимі і працюватимуть тільки тоді, коли ви їх відкриваєте.

Samsung також надає простий спосіб звільнити місце для зберігання даних, видаливши рідко використовувані додатки і непотрібні документи всього за кілька натискань. Перейдіть у "Сховище" в розділі "Догляд за пристроєм" і відскануйте доступні категорії, включно з "Документами" і "Зображеннями". Виберіть елементи, які хочете видалити, і двічі натисніть "Видалити", коли буде запропоновано підтвердити.

Якщо фонова активність додатків уповільнює роботу вашого пристрою, ви можете швидко звільнити пам'ять. Натисніть "Пам'ять" у розділі "Догляд за пристроєм" і натисніть "Очистити зараз". Якщо ви хочете виключити будь-які програми з циклу очищення, ви можете видалити їх вручну перед цим кроком.

Оптимізуйте продуктивність, активувавши автоматичні налаштування в розділі "Додатково" розділу "Догляд за пристроєм". Ви можете перезавантажити телефон у певний час, оптимізувати налаштування, коли ви його не використовуєте, для економії заряду акумулятора, а також автоматично запускати перевірку телефону один раз на день.

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