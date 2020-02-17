Samsung представил линейку флагманских Galaxy S20 с рекордной кратностью приближения

Инновации

Компания Samsung Electronics официально представила новые смартфоны флагманской линейки - Galaxy S20. Среди них три модели - базовая S20, улучшенная S20+ и самая топовая S20 Ultra. Презентация состоялась на мероприятии Unpacked в Сан-Франциско. В нее вошли три модели: базовый Galaxy S20, более крупный Galaxy S20+, а также самый мощный Galaxy S20 Ultra.

Одной из главных отличительных характеристик новинок является новая архитектура и система камер, которая благодаря сочетанию искусственного интеллекта с самым большим оптическим сенсором Samsung с 8К та 100-кратним зумом, создает чрезвычайно качественные изображения.

Смартфоны получили новые продвинутые возможности для съемки и располагают самыми современными фотомодулями. Galaxy S20 оснащены основными модулями на 64 МП, а Galaxy S20 Ultra 108 МП модулем, благодаря возможности объединить в один блок 9 соседних пикселей, камеры обеспечивают значительный прирост в возможностях съемки в условиях плохого освещения. Камера расположена в левом верхнем углу смартфона. Пользователям Galaxy S20 доступно 30 кратное увеличение, а владельцам Galaxy S20 Ultra 100 кратное. Galaxy S20 способны вести съемку в режиме 8К.

Помимо этого устройства защищены ведущей платформой безопасности Knox, что имеет как аппаратный, так и программный уровень защиты. Galaxy S20 также оборудованы новым специальным процессором Guardian Chip, что имеет усиленную функцию защиты от атак.

Все модели поставляются с быстрым зарядным устройством мощностью 25 Вт, позволяющей зарядить телефон на 80% за 30 минут, модель Galaxy S20 Ultra может заряжаться от зарядки мощностью 45 Вт. Есть также возможность беспроводной зарядки. Новый 7-нм процессор Exynos 990 с 8 ядрами дополняют 8 или 12 ГБ оперативной памяти нового формата LPDDR5.

В чем же отличия каждого из представленных смартфонов?

В смарфонах Galaxy S20 камера состоит из трех объективов: на 64 Мп, на 12 Мп и на 12 Мп. Фронтальная камера - 10 Мп, представлена круглым вырезом в центральной верхней части дисплея. Смартфон содержит Super AMOLED-дисплей диагональю 6,2 дюйма. Оперативная память - 8 ГБ Процессор Exynos 990. Емкость аккумулятора - 4000 мАч.

Galaxy S20+ отличается увеличенным 6,7- дюймовый Dynamic AMOLED экраном, оперативной память 12 ГБ (что на 4 ГБ больше, чем у Galaxy S20). Аккумулятор на 500 мАч мощнее, чем у базовой версии- 4500 мАч. Зарядное устройство 25 Вт для быстрой зарядки. Камеры в S20+ такие же, как у S20, но также есть сенсор глубины ToF.

Отличительная особенность Galaxy S20 Ultra - ее камера: основной датчик на 108 Мп, ультра широкоугольный на 12 Мп, сенсор ToF и "перископный" телевик на 48 Мп. Фронтальная камера 40 Мп. Смартфон оснащен Infinity-O экран Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма. Аккумулятор еще мощнее, чем у Galaxy S20+, 5000 мАч. Мощность зарядного устройства - 45 Вт.



Все смартфоны линейки флагманских Galaxy S20 работают на базе Android 10

С 12 марта 2020 серия Galaxy S20 будет доступна в Украине в следующих классических вариантах цвета:

Galaxy S20 (8/128 ГБ) - 26 999 грн. Смартфон доступен в космическом сером, небесном голубом, а также в красном цвете

Galaxy S20+ (8/128 ГБ) - 29 999 грн . Данная модель представлена в космическом сером и черном, а также красном цвете

Galaxy S20 Ultra (12/128 ГБ) - 37 999 грн. Он представлен в двух оттенках: космический серый и Космический черный.



