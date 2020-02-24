В иранском городе Кум 50 человек умерли от коронавируса, – СМИ

В феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на полуофициальное информационное агентство ILNA Ирана.

В то же время по официальным данным, в стране зафиксировано 12 смертей из 47 случаев заражения.

Чиновник из Кум Ахмад Амириабади Фарахани сообщил изданию, что более 250 человек находятся на карантине в городе, который является популярным местом религиозного образования у шиитов.

По его словам, 50 смертей были зафиксированы еще 13 февраля, однако Иран впервые официально сообщил о случаях заражения вирусом и первых смертельных случаях еще 19 февраля.

Власти Ирана закрыли школы на большей части территории страны и ограничили

На данный момент подтверждены случаи заболевания в пяти городах, включая столицу страны Тегеран. Среди зараженных в том числе и мэр Тегерана, он находится на карантине.

Иранские путешественники с вирусом также были подтверждены в Канаде, Ливане, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.

Во Всемирной организации здравоохранения уже выразили обеспокоенность по поводу распространения вируса.

"Мы обеспокоены ситуацией в Исламской Республике Иран и в Италии", – заявил на пресс-конференции в Стокгольме глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.