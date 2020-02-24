Коронавирус в Италии: в магазинах раскупают продукты, медики ищут "нулевого пациента"

На прошлой неделе вспышка коронавируса началась на территории Евросоюза. Если ранее случаи заражения были единичными, то за последние дни их количество стремительно возросло в Италии.

На данный момент подтверждено 219 случаев заболевания, в том числе пять смертельных случаев. Больше всего зараженных в Ломбардии (167) и в Венето (27). Также известно о 18 заболевших в Эмилии-Романье, 4 – в Пьемонте и 3 – в Лацио.

Все умершие – люди старше 70-ти лет. Первым скончался 21 февраля 78-летний Адриано Тревизиан из поселка Во Эуганео под Падуей. Последней жертвой вируса стала 88-летняя женщина из КазеллеЛанди.

"Нулевой пациент" не найден

Главная проблема состоит в том, что медики не могут найти "нулевого пациента", с которого началась вспышка в Италии. На данный момент первым заразившимся считается 38-летний итальянец из города Кастильоне д'Адда в Ломбардии, но где он сам подцепил инфекцию неизвестно. Первоначально считалось, что мужчина заразился во время обеда с другом, который 21 января вернулся из Китая. Но анализы не подтвердили наличие у него вируса. Правда, медики допускают, что на момент теста его организм уже мог справится с инфекцией.

Ситуацию усложняет и то, что первый подтвержденный заболевший был изолирован не сразу. 18 февраля он обратился в больницу с симптомами гриппа, но его сразу отпустили. На следующий день состояние мужчины резко ухудшилось, после чего его госпитализировали и взяли образцы для анализов. Вечером 20 февраля у него подтвердили коронавирус. В предыдущие две недели он успел посетить несколько городов, поиграть с друзьями в мини-футбол, принять участие в двух забегах и провести несколько деловых встреч.

"Это тот сценарий, которого я всегда боялся и который стал реальностью: первый зараженный человек – итальянец, который никогда не было в восточной стране", – говорит глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Резза.

При этом эксперты отмечают, что источник заражения до сих пор неизвестен и коронавирус может ходить по Италии с начала января.

"Это было удачей – перехватить его (мужчину из Кастильоне д'Адда, - ред.). Без этого первого подтверждения диагноза, случаи заражений по-прежнему оставались бы незамеченными. Очевидно, что вирус циркулировал бесшумно с января. Если пациенты обращались за помощью к медикам, то считалось, что они болеют гриппом или же у них были настолько слабые симптомы, что люди даже не обращались к врачу. Пациенты, которых мы видим сейчас, могут принадлежать ко второму и или третьему поколению зараженных", – заявил эпидемиолог из Пизанского университета Пьер Луиджи Лопалько.

Закрыты города и отменены мероприятия

На фоне резкого роста числа заболевших итальянское правительство собралось в субботу, 22 февраля, на экстренное заседание. Было принято использовать китайские методы для сдерживания дальнейшего распространения вируса. Совет министров принял декрет, которые предусматривают запрет на въезд и выезд в населенные пункты с большим числом заболевших, отмену массовых общественных мероприятий (в том числе культурных, развлекательных и религиозных), отмену занятий в школах и высших учебных заведениях на севере страны. За нарушением положений декрета грозит уголовная ответственность и наказание до трех месяцев тюрьмы. Сейчас изолированы 12 муниципалитетов на севере Ломбардии и на северо-востоке Венето с населением в 50 тыс. человек.

Принятые ограничения сказались и на культурной жизни севера Италии. На показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане многие гости также были замечены в масках, впрочем, модели и сам дуэт дизайнеров обошлись без средств защиты.

Фото: Alessandro Garofalo

В то же время дизайнер Джорджио Армани уже был замечен в маске, а свой показ решил провести при пустом зале. Его будут транслировать в соцсетях.

Также были перенесены на неизвестный срок три футбольных матча Серии А, которые должны были пройти в городах на севере страны: "Интер" – "Сампдория", "Аталанта" – "Сассуоло" и "Верона" — "Кальяри".

Впервые за долгое время карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше. Он начался 8 февраля и должен был закончиться только завтра, 25 февраля. Были отменены праздничные мероприятия в воскресение вечером. Причем они были перенесены на несколько недель, но городские власти пока не дают никаких гарантий, что карнавал продолжится.

Также в Милане на неопредленный срок закрыли оперный театр Ла Скала и отменили все представления.

Границы с Италией сопредельные страны пока не перекрывают. Но в ночь на 24 февраля Австрия на четыре часа закрывала железнодорожное сообщение с Италией из-за опасения, что в поезде находился заразившийся коронавирусом пассажир. Подозрение не подтвердилось и сообщение возобновили. Австрийские железнодорожники сообщили, что вернут деньги за билеты всем, кто откажется ехать в Италию.

Завтра, 25 января, в Италию отправится совместная миссия ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

"По согласованию с итальянскими властями завтра совместная миссия ВОЗ и ЕЦПКЗ отправится в Италию, чтобы оценить ситуацию на месте", – заявила еврокомиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Паника в городах

Жители карантинных регионов начали скупать продукты в местных супермаркетах еще на прошлой неделе. Но настоящая паника началась, в воскресенье, 23 февраля, когда правительство решило запретить передвижение между районами, в которых располагаются "горячие точки" коронавируса.

Итальянцы опустошают полки магазинов и супермаркетов, опасаясь, что не смогут выйти за продуктами в ближайшее время. Некоторым торговым точкам пришлось вызывать полицию, чтобы хоть как-то утихомирить покупателей.

В проблемных регионах также возник дефицит масок для лица и других средств личной защиты.

Источники: La Repubblica, Corriere Della Sera, L'Economia, Agenzia Italia