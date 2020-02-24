Проект раздачи интернета с воздушных шаров привлек внимание серьезных участников

Инициированный Alphabet, материнской компанией Google, проект Loon доставки интернета с помощью воздушных шаров получил поддержку ряда мобильных операторов и производителей оборудования. Они объединились в альянс High Altitude Platform Station (HAPS), сообщил Medium.

В HAPS Alliance вошли: HAPSMobile, Alphabet Loon, AeroVironment, Airbus Defence and Space, Bharti Airtel, China Telecom, Deutsche Telekom, Ericsson, Intelsat US, Nokia, SoftBank, Telefonica.

Альянс создается для того, чтобы его члены могли совместно выступать за развитие бизнеса на платформе HAPS при общении с соответствующими органами власти в разных странах, создавать совместную экосистему, разрабатывать общие спецификации продуктов и содействовать стандартизации взаимодействия сетей HAPS.

Ранее, в апреле 2019 года Loon и HAPSMobile (специально созданное подразделение корпорации SoftBank) создали стратегический союз для продвижения использования технологии.

Предполагается, что воздушные шары (точнее стратостаты) HAPS будут размещены на высоте в несколько десятков километров. Благодаря этому станет возможным обеспечить большую площадь покрытия земной поверхности (суши и моря) скоростным интернетом. При этом капитальные вложения значительно ниже, чем при постройке наземной инфраструктуры или создании спутниковой системы.

Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что Google готовит проект беспроводного интернета для жителей отдаленных и горных районов Кении. Ранее компания уже предоставляла подобную связь после стихийных бедствий в Перу и Пуэрто-Рико.

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