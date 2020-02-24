Украинцы из Италии не вернутся: "Там никому нет до нас дела, спасайся каждый сам как может"

В Украине наверняка тоже есть заболевшие

Наталья Кирам, которая работает в больнице Пезаро-Урбино города Урбино, уверяет Фокус – в ее городе ситуация спокойная, люди живут привычной для себя жизнью.

"Лично у меня нет никаких опасений. Работаю в больнице в центре Италии, никто не носит маски, все тихо и спокойно. Каждые сутки насчитывается по две смерти от обычного воспаления легких, а этого тысячи по всей Италии и никто проблему не раздувает. Поэтому шесть смертей от коронавируса на 54 миллиона населения не говорит ни о чем", – рассказывает Наталья.

Женщина даже не задумывается над возвращением на родину. "В Украине еще хуже в этом плане. Лечение платное и нет никакого контроля", – заявляет украинка.

Несмотря на то что в Украине не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом, Наталья уверена, что на родине заболевших намного больше, чем в Италии.

"В Италии тщательно все проверяется и сразу сообщается в медиа. А в Украине все гораздо запущенней", – говорит медицинский работник.

Опасения есть, но уезжать никуда не будем

Менеджер-администратор Кирилл Изотов, проживающий в городе Манфредония, признается – боязнь коронавируса есть, но сформирована она благодаря в том числе телеканалам.

"Опасения, конечно же, есть. Ведь никогда не можешь знать, откуда "может прилететь". Учитывая так же тот фактор, что итальянцы любят тактильные контакты при общении, это заставляет всегда думать о мерах предосторожности", – делится опасениями Кирилл.

Украинец рассказывает, даже при обострении болезни – из Италии выезжать не намерен.

"Дело в том, что я живу тут почти 7 лет. Весь мой быт уже здесь. И я в ближайшее время вообще не планирую возвращаться в Украину, несмотря на заболевание", – говорит Кирилл.

Мужчина обеспокоен тем, как в последнее время на фоне новостей про коронавирус СМИ стали "промывать людям мозги".

"То, как людям предоставляют информацию – это ужасно. Ролики, которые крутят по телеканалам, там где якобы люди работают над вирусом и делают тесты, – люди в них работают даже без перчаток и средств защиты. Это недопустимо в реальных условиях", – рассказывает Кирилл.

Медицинские маски в дефиците

Украинка Людмила Козаченко рассказывает, что несмотря на непосредственную близость к городу Лоди, который является эпицентром заболевания вирусом, в городе Виньяте, в котором она живет, ситуация штатная.

"У нас в городе пока что все спокойно. Знаю, что в Милане закрывают школы, университеты и общественные места. Закрыта зона эпицентра Лоди, а на границах с Пьемонтом, Ломбардией, Венето проверяют пассажиров с температурой. Там в аптеке вы не сможете купить медицинские маски и дезинфекторы для рук просто-напросто потому, что их раскупили", – рассказывает Людмила.

Несмотря на опасения, касательно обострения коронавируса, украинка признается, что благодаря сильной итальянской медицине чувствует себя защищенной.

"Я боюсь возвращаться в Украину. Там никому нет до нас дела, спасайся каждый сам как может", – заявила женщина.

"Знакомые едут в Украину"

Проживающая на Калабрии Тамара Кобзева уверяет, что на юге Италии, который находится на другом конце страны от эпицентра вируса, все стабильно.

"Здесь все спокойно, никакой паники и никакого коронавируса. Говорят, что на севере люди болеют и умирают, здесь же все живут обычной жизнью", – говорит Тамара.

По мнению женщины, проблема коронавируса не настолько опасна, как о ней говорят в обществе.

"Лично у меня опасений нет. Я думаю, что это все сделано для того чтобы вызвать у людей панику. У меня много знакомых, одни едут в Украину, другие едут в Италию, и никаких проблем", – делится украинка.