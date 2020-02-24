Мировые фондовые рынки не выдержали и рухнули под напором коронавируса

Распространение коронавируса продолжает оказывать давление на котировки ценных бумаг. Вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира.

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник, 24 февраля, закрылись преимущественно в минусе. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,28%, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,79%, южнокорейский KOSPI – на 3,87%, австралийский S&P/ASX 200 – на 2,25%. И только индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 1,36%. Японские биржи были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,39%.

Негативные настроения инвесторов связаны с резким расширением эпидемии коронавируса — ростом числа заболеваний за пределами Китая, в Южной Корее, Иране и в первую очередь на севере Италии (во второй половине дня 24 февраля было известно о 210 зараженных и как минимум четырех умерших). Министерство здравоохранения Ирана подтвердило около 50 зараженных и 12 смертей.

На европейских фондовых рынках 24 февраля началась активная игра на понижение. К 17:00 ведущие европейские индексы потеряли 3,5–4%. Лидером падения оказался индекс Афинской фондовой биржи (более 8%). Итальянский индекс FTSE MIB упал почти на 5,5%. Немецкий DAX 30 упал на 3,6%.

"Многие наконец осознали, насколько вирус угрожает экономическому росту. После новостей из Италии, европейские инвесторы поняли, что вирус пришел и на их территорию", – отмечают в английском банке Arbuthnot Latham.

Фондовые торги в США 24 февраля еще продолжаются, но ведущие индексы США начали сессию значительно ниже нулевой отметки: Dow – минус 3,15%, Nasdaq – минус 3,60%, S&P – минус 2,90%. В пятницу, 21 февраля фондовые индексы завершили торги в минусе. Так S&P500 потерял 1,05% – технологический сектор возглавил снижение на опасениях, что вспышка эпидемии скажется на глобальных поставках и росте экономики.

Фьючерсы на процентные ставки в США поднялись до самого высокого уровня с прошлой осени, поскольку глобальная распродажа акций и паническая покупка государственных облигаций подпитывали растущие ожидания того, что Федеральная резервная система вскоре будет вынуждена ответить снижением процентных ставок. Как показывает текущая ситуация на рынках фьючерсов на федеральные фонды, участники торгов закладывают сейчас в цены два понижения ставок ФРС до конца этого года.

В субботу, 22 февраля, Международный валютный фонд предупредил, что эпидемия может снизить в этом году мировой ВВП на 0,1 процентный пункт, до 3,1%, а ВВП Китая она обойдется в 0,4 п.п..

23 февраля G20 предупредила, что вспышка коронавируса представляет серьезную угрозу для мировой экономики.

Инвесторы опасаются ухудшения ситуации и выходят из рисковых активов, к которым относятся многие акции. Зато спрос на безопасные активы усиливается, и они растут в цене. Так доходность 30-летних американских казначейских бондов опустилась до абсолютного минимума и держится ниже 1,9%. Ставка по 10-летним бумагам снизилась до 1,42% впервые с 2016 года. Котировки золота выросли выше $1670 за унцию, обновив семилетние максимумы.

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