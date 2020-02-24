Суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии
Суд присяжных в Нью-Йорке признал 67-летнего американского экс-продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии из пяти.
Об этом сообщает The New York Times.
Скандального экс-продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. В ожидании приговора Вайнштейн будет находиться в тюрьме.
Отмечается, что обвинение было основано на показаниях его бывший ассистентки Мириам Хейли, которая утверждала, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн, которая заявляла, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.
Как уточняет CNN, по одному эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по другому – до четырех лет.
После оглашения вердикта на Вайнштейна надели наручники. Его защита заявила о планах подать апелляцию.
Второе дело заведено на Вайнштейна в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В качестве пострадавших выступают Лорен Янг и еще одна женщина. Судебный процесс начнется, когда закончится суд в Нью-Йорке.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с сексуальными домогательствами в отношении женщин в Голливуде начался в октябре 2017 года. Тогда было опубликовано расследование в газете The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний. Некоторые говорили об изнасилованиях.
- 25 мая 2018 года Харви Вайнштейн сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов. Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.
- В январе 2019 года Федеральный суд Лос-Анджелеса (США) отклонил иск актрисы Эшли Джадд к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
- В конце 2019 года стало известно, что в США более 30 женщинам, обвинившим Харви Вайнштейна в домогательствах, выплатят 25 млн долларов.