На вакцину и маски. Трамп просит Конгресс выделить 2,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Администрация президента США Дональда Трампа попросила у Конгресса выделить 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Белый дом заявил, что более 1 млрд долларов пойдет на разработку вакцины против вируса, а другие средства на лечение и накопление средств индивидуальной защиты, такой как маски для лица и прочее.

Из-за негативного воздействия вспышки вируса на мировую экономику, администрация Трампа собирается продемонстрировать, что США готовы к борьбе с эпидемией, несмотря на небольшое количество заразившихся в стране.

"Администрация Трампа очень серьезно относится к распространению коронавируса COVID-19. Администрация направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцин, а также для закупки необходимого оборудования", – заявила представитель Административно‑бюджетного управления Рэйчел Семмель.

Из запроса в 2,5 млрд – 1,5 млрд долларов будут выделены дополнительной, остальная часть поступит из средств, заложенных в бюджет Конгресса, таких как неиспользованные деньги для борьбы с вирусом Эбола. Администрации требуется одобрение Конгресса, чтобы перенаправить эти деньги на борьбу с коронавирусом.

До настоящего времени в США было подтверждено 53 случая заражения вирусом, из которых 14 случаев были диагностированы в стране, а еще 39 – среди тех, кого эвакуировали из Китая.

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