На Канарах закрыли отель с сотнями гостей, у туриста из Италии найден коронавирус

Гостиница на острове Тенерифе, самом крупном из архипелага Канарских островов, была закрыта с сотнями постояльцев из-за подтвердившегося случая коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Так, сотням гостей в отеле H10 Costa Adeje Palace Hotel было рекомендовано оставаться в своих номерах на время проведения медицинских тестов. Такие меры были приняты после того, как коронавирус подтвердился у одного из гостей отеля – итальянского врача из региона Ломбардия, где сейчас наблюдается вспышка вируса.

По данными СМИ, источники в полиции подтвердили, что местные органы здравоохранения распорядились провести проверку гостей в четырехзвездочной гостинице на юго-западе острова.

Один из постояльцев отеля выложил в соцсети фотографию записки, оставленной под дверью его номера, в которой говорится: "Мы с сожалением сообщаем вам, что по причинам медицинского характера отель был закрыт. Вы должны оставаться в своем номере, пока санитарные органы не оповестят об обратном".

Полиция у ворот отеля. Фото: John Turton

По словам другого гостя отеля Джона Тертона, он с женой также получили записку, но потом увидели, как люди выходят на улицу к завтраку.

"Отель был оцеплен, но мы пытаемся извлечь максимальную пользу из всего происходящего. Нам не дали больше никакой информации, кроме записки, поэтому мы просто ждем и попробуем насладиться отдыхом", – заявил Тертон.

Еще один гость, Кристофер Беттс рассказал, что "из окна видно, как возле отеля дежурят сотрудники службы безопасности и около 50 сотрудников отеля".

На данный момент известно, что врач из Италии, который отдыхал в отеле с женой, было помещен в изолятор университетской больницы Nuestra Señora de Candelaria. Ему предстоит пройти еще один тест для окончательного подтверждения диагноза.

Ранее в Испании было подтверждено всего два случая заражения коронавирусом, в обоих случая инфицированными оказались туристы из Германии и Великобритании.

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