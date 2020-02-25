Богатейшие люди мира из-за коронавируса потеряли за день $139 млрд. На этом потери не закончились
По результатам торгов на фондовых биржах 24 февраля, состояние 500 богатейших людей мира в сумме упало на $139 млрд. Об сообщило агентство Bloomberg, которое ведет свой Billionaires Index. В этот день на биржах упали практически все индексы из-за опасений инвесторов, что новый коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.
Агентство подчеркивает, что это самое большое падение состояний богатейших людей мира с конца 2016 года.
Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос и гендиректор группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно – по $4,8 млрд.
Владелец торговой сети Zara Амансио Ортега потерял $4 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг – $3,48 млрд, сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.
25 февраля ситуация на биржах не стала лучше Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опять снизились. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию торгов упали соответственно на 3,34% и на 3,33%, что стало наибольшим падением с декабря 2018 года. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,27%. При этом отношение гонконгского индекса к свободному мировому индексу MSCI All Country World оказалось наименьшим за последние 16 лет.
Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 1,6%. Министр финансов страны Джош Фрайденберг заявил, что влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более существенным, чем последствия недавних природных пожаров.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 25 февраля, общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 2699 человек. 27 661 человек вылечился от коронавируса.
- 22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.
- Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.
- Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.
- 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.