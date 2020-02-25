Богатейшие люди мира из-за коронавируса потеряли за день $139 млрд. На этом потери не закончились

По результатам торгов на фондовых биржах 24 февраля, состояние 500 богатейших людей мира в сумме упало на $139 млрд. Об сообщило агентство Bloomberg, которое ведет свой Billionaires Index. В этот день на биржах упали практически все индексы из-за опасений инвесторов, что новый коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.

Агентство подчеркивает, что это самое большое падение состояний богатейших людей мира с конца 2016 года.

Больше всех потеряли основатель Amazon Джефф Безос и гендиректор группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно – по $4,8 млрд.

Владелец торговой сети Zara Амансио Ортега потерял $4 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг – $3,48 млрд, сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

25 февраля ситуация на биржах не стала лучше Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном опять снизились. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию торгов упали соответственно на 3,34% и на 3,33%, что стало наибольшим падением с декабря 2018 года. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,27%. При этом отношение гонконгского индекса к свободному мировому индексу MSCI All Country World оказалось наименьшим за последние 16 лет.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 1,6%. Министр финансов страны Джош Фрайденберг заявил, что влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более существенным, чем последствия недавних природных пожаров.

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