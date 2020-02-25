Правительственный кризис в Румынии затягивается: премьер-министр сложил полномочия

Назначенный глава правительства Румынии Людовик Орбан (Национал-либеральная партия, НЛП) 25 февраля сложил полномочия. Об этом сообщил президент страны Клаус Йоханнис, передает ТАСС.

По словам главы государства, это решение вызвано бойкотом состоявшегося 24 февраля заседания парламента оппозиционной Социал-демократической партией (СДП). Президент сообщил, что принял отставку и назначил на 26 февраля консультации с парламентскими политическими партиями с целью выдвижения новой кандидатуры на пост премьера.

Напомним, что Орбан был назначен премьером в ноябре прошлого года, а уже в феврале его правительство было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, объявленного парламентом по инициативе СДП. Несмотря на это, Йоханнис поручил сформировать новое правительство вновь Орбану.

24 февраля Конституционный суд Румынии постановил, что в результате вторичного выдвижения Орбана на пост премьера между президентом и парламентом возник правовой конфликт, и глава государства теперь должен вновь выдвинуть кандидатуру на должность премьера.

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