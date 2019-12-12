У Чубарова в Бухаресте забрали паспорт. Его 3,5 часа держали в аэропорту
2019-12-12 11:01:30
Ситуацию удалось решить после вмешательства посла Украины в Румынии Павла Некрасова
Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в аэропорту Бухареста задержали румынские пограничники.
Об этом сам Чубаров сообщил у себя в Facebook.
В произошедшем глава Меджлиса винит "ядовитые щупальца российских спецслужб".
Политик и общественный деятель говорит, что у него, при прохождении таможенного контроля, забрали паспорт и 3,5 часа удерживали в трансферной зоне аэропорта.
Ситуацию удалось решить после вмешательства посла Украины в Румынии Павла Некрасова.
В Румынию Чубаров прилетел на встречу с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации с временно оккупированным Крымом и милитаризацией полуострова и Черного моря.
По словам Чубарова, он со своими коллегами после оккупации Крыма исключили из своих поездок страны Центральной Азии, Армению, Белорусь, Казахстан и Киргизию, ведь там службы РФ могут арестовывать преследуемых Россией граждан.
"Но не ожидал, что ядовитые щупальца РФ будуть пытаться достать меня в Румынии", – пишет он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Перд встречей "четверки" Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.
- Тем не менее, Зеленский решил не обсуждать "крымский вопрос" в Париже – на это якобы не хватило времени.