Чубаров призвал Зеленского поднять тему Крыма на саммите "нормандской четверки"

Глава Меджлиса считает, что замалчивание вопроса Крыма на встрече в Париже может стать началом территориальной дезинтеграции Украины

Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня очень беспокоит то, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма в ходе встречи "нормандской четверки" в Париже", – написал Чубаров.

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Глава Меджлиса призвал украинского президента на встрече настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей".

Чубаров убежден, что Зеленский должен четко сказать лидерам стран нормандской четверки, что "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

"Я знаю, что если в ходе саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", – написал Чубаров.

Как ранее сообщал Фокус:

Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в аннексированный Крым.