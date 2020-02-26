Бывший главный разведчик Франции устроился ведущим в Russia Today

Бывший глава службы внешней разведки Франции Ален Жюйе будет вести на RT France программу о геополитике.

Об этом пишет RFI, ссылаясь на коммюнике российского телеканала.

Первый выпуск намечен на март. Обсуждать в программе будут дипломатию, конфликты, терроризм, безопасность и конкурентную разведку.

Сам Жюйе, отбросив все "идеологические соображения", заявил, что "практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность".

В RT несказанно рады приходу Жюйе. Главна RT France Ксения Федерова "очень счастлива", что человек "такого масштаба" будет работать в редакции российского ТК.

RFI также отмечает, что Ален Жюйе неоднократно публично повторял кремлевкие нарративы.

Так, в одном из интервью он назвал отравление Скрипалей "англосаксонской манипуляцией" и похвалил прогресс РФ в области вооружений.

Также, по мнению Жюйе, Москва – не угроза Западу.

Как ранее сообщал Фокус:

В Facebook закрыли страницу англоязычного проекта Russia Today. Она была закрыта сразу же после того, как вышло расследование CNN. В нем говорилось о том, что вышеупомянутый проект RT финансируется из России.

В Британии также проводилось расследование против Russia Today. В работе RT усмотрели нарушения принципа объективности – это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале.

А в Вашингтоне и вовсе прекратили вещание российского телеканала. Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что это связано с получением Russia Today статуса иностранного агента.