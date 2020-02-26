Бывший врач Белого дома рассказал о диете Трампа
Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон в интервью New York Times рассказал, что пытался приучить президента США Дональда Трампа к здоровому образу жизни, однако все усилия были тщетны.
По словам Джексона, Трамп является большим любителем фаст-фуда. Он часто играет в гольф, но никогда не посещает спортзал и не занимается другими видами спорта.
"С упражнениями не получилось, как я это планировал. Но мы работали над его диетой. Мы ограничивали доступ к мороженому, добавляли цветную капусту к картофельному пюре", – рассказал врач.
Подводя итог, Джексон заявил, что сменить образ жизни Трампа оказалось практически невозможно.
Как ранее сообщал Фокус:
- В британском городе Бристоль подросток ослеп и оглох из-за многолетней диеты, состоящей из чипсов, закусок, белого хлеба и переработанного мяса.
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