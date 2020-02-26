У США пока не оказалось оружия, чтобы поддержать Турцию в Сирии

США пока не ответили на просьбу Турции предоставить системы Patriot, чтобы противостоять наступлению поддерживаемых Россией сирийских войск. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, у Вашингтона пока не оказалось оружия для того, чтобы поддержать Анкару.

"На данный момент нет никаких систем, которые Америка была бы готова нам поставить", – отметил президент Турции, добавив, что Анкара готова купить ЗРК у Вашингтона, если тот все же решится их поставить.

Турецкий лидер напомнил, что ранее США обещали оказать Турции поддержку в военных действиях в сирийской провинции Идлиб. Он также отметил, что, скорее всего, ему придется вновь обсудить эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля Турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.