Без святой воды и рукопожатий. Итальянские церкви усиливают меры безопасности из-за коронавируса

В Италии из-за вспышки коронавируса, церкви по всей стране, усиливают меры безопасности. Об этом сообщает The Guardian.

Так, католическая архиепархия Мессины на Сицилии выпустила рекомендации в ответ на крупную вспышку вируса в стране.

"Перед лицом распространения коронавируса считается целесообразным соблюдать некоторые правила гигиены. В качестве меры предосторожности мы советуем раздавать Евхаристию предпочтительно в руки верующих, а не в рот, а также избегать физического контакта при мирного рукопожатия", – говорится в официальном заявлении архиепархии.

Также рекомендуется, чтобы сосуд, содержащий святую воду, оставался временно пустым.

Несколько других церквей, как на севере страны, где располагается центр вспышки, так и на юге, также принимают подобные дополнительные меры.

Церковные власти в Падуе, Виченца и Милан приостановили все массовые мероприятия до следующего воскресенья, включая уроки катехизиса для детей.

"В этот период нам кажется важным поддержать директивы, приняты итальянскими властями, пойдя на небольшие жертвы во избежание распространения вируса. Здоровье людей является приоритетом на данный момент", – глава отдела коммуникации Итальянской епископальной конференции Винченцо Коррадо.

Епархия Реджо-Эмилия-Гвасталла попросила верующих следить за мессами п местным телеканалам, а не ходить в церкви. В провинции Венеция некоторые церкви ведут трансляции месс в Facebook.

А в Палермо священников просили ограничить посещение больных на дому случаями крайней необходимости.

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