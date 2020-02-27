Коронавирус обнаружен у вице-президента Ирана, – СМИ

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Государственные СМИ сообщили, что иранский священник Хади Хосрошахи скончался от коронавируса в Куме

В Иране заразилась коронавирусом вице-президент страны по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на местные СМИ.

"У вице-президента Ирана по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар  – положительный тест на коронавирус",  – говорится в сообщении.

Она стала первым членом правительства президента Хассана Рухани, которая заразилась вирусом.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности и иностранным делам парламента Ирана Моджтаба Золнур объявил по видео, что он также заражен этой болезнью.

Издание пишет, что два других иранских чиновника  – член парламента Махмуд Садеги и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи  –  ранее подтвердили, что у них коронавирус.

Государственные СМИ также сообщили в четверг, что иранский священник Хади Хосрошахи скончался от коронавируса в Куме.

Как ранее сообщал Фокус: