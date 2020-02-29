Прощай, зима! Пять самых необычных природных явлений в мороз

Ледяные вулканы

Несмотря на прозвище, ледяные вулканы вовсе не являются вулканами. Конусообразные насыпи образуются по краям озёр, когда вода прорывается сквозь отверстия в тонком льду на поверхность. Если воздух достаточно холодный, высвобождающаяся вода замерзает, образуя своего рода мини-вулкан. На прошлой неделе необычное явление заметили на озере Мичиган.

Арбузный снег

Последние недели станция «Академик Вернадский» окружена красным снегом. Происходит это благодаря микроскопическим водорослям Chlamydomonas nivalis, которые размножаются даже при довольно низких температурах. Когда в Антарктиду приходит лето (а сейчас в Южном полушарии как раз его разгар), споры водорослей начинают прорастать, и снег окрашивается в красный цвет. Это явление даже получило особое название «арбузный снег».

Снежные рулоны

Снежные рулоны образуются без помощи людей в специфических условиях. Снег должен быть влажным, но рыхлым и пушистым, температура воздуха — чуть выше нуля, а ветер — сильным, чтобы перемещать комья, но не на столько, чтобы разрушить их. Обычно они образуются на склонах холмов или на поверхности замёрзших озёр, как, например, на озере Онтарио в США в начале января.

Ледяные яйца

Необычное явление может возникнуть лишь при совпадении погодных факторов: температура воздуха и воды должна быть немного ниже нуля, а пляж — состоять из мелких песчинок. В таком случае песчинки превращаются в небольших «снеговиков», на которые благодаря волнам или ветру наслаивается лёд со снегом. Ледяные яйца встречаются во всём мире. На прошлой неделе их, например, увидели на озере Мичиган, а в ноябре весь мир облетело фото этой аномалии из Финляндии.

Ледяные кольца

Ледяные кольца на Байкале впервые обнаружили около 20 лет назад. Их диаметр — от нескольких метров до 7 км. Самые большие из них даже фотографировали космонавты с МКС и спутники НASA. Возникают они обычно в марте-апреле. Учёные считают, что кольца появляются под воздействием тёплых водоворотов подо льдом.