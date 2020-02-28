Коронавирус: впервые за десятки лет в Иране отменили пятничные молитвы

Из-за вспышки коронавируса в Иране впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы. Об этом сообщает ВВС.

Мероприятия не будут проводиться в столице страны Тегеране и еще в 22 столицах других провинций.

"Иран отменил пятничные молитвы в Тегеране и 22 других столицах провинций впервые за несколько десятилетий, чтобы ограничить распространение новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Власти также наложили ограничения на доступ к основным мусульманским святыням шиитов в городе Куме, который стал эпицентром вируса в стране.

Между тем, министерство здравоохранения Ирана предупредило, что число случаев заражения болезнью будет продолжать расти в ближайшие дни. В пятницу сообщалось о 388 подтвержденных случаях заболеваний и 34-х летальных исходах.

Иран также стал источником десятков случаев заболеваний коронавирусом в соседних странах, включая Афганистан, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман и Пакистан.

Напомним, в Иране заразилась коронавирусом вице-президент страны по вопросам женщин и семейных дел Масумех Эбтекар.

Ранее председатель комитета по национальной безопасности и иностранным делам парламента Ирана Моджтаба Золнур объявил по видео, что он также заражен этой болезнью.

Два других иранских чиновника – член парламента Махмуд Садеги и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи – тоже подтвердили, что у них коронавирус.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что в феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек.